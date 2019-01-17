أمير حائل: إمكانات المنطقة التنموية ستكون متاحة لتوجهات صندوق الاستثمارات العامة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل على العرض الشامل لصندوق الاستثمارات العامة عن مفهوم ( الداون تاون Downtown) في مدن المملكة الذي يجري تنفيذه من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

واستعرض سموه خلال الاجتماع الذي عُقد امس الأربعاء بقصر أجا في حائل، الميز النسبية للمنطقة والمقومات الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبيئة والتراثية، مؤكداً بأن إمكانات المنطقة التنموية ستكون متاحة لتوجهات صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ برامجه ومشاريعه في حائل لتكون فرص الاستثمار التنموي فيها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما استعرض أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، الإمكانات المحفزة للاستثمار في أرض هيئة التطوير التي تشكل ثلث النطاق العمراني لمدينة حائل، خاصة ما يتعلق بالفرص المتاحة فيها لتطوير الشريط السياحي لأرض الهيئة مما يسهم في نجاح توجهات ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة التي ستكون إضافة متميزة لفرص الاستثمار في مخططات استعمالات الأرض، مشيراً إلى أن هيئة تطوير منطقة حائل في مرحلتها الجديدة ستقود – بإذن الله – العديد من المبادرات التنموية النوعية في المنطقة بعد استكمال مراحل إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة والهيئة.