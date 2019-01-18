فيديو | المليشيا الحوثية تقوم باستهداف نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة

قامت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.

وكان الهجوم الحوثي الهمجي الذي وقع أمس في محافظة حجة في مديرية حيران قرية السادة.

وهذه الأعمال العدائية والإرهابية تمتهنها المليشيا الحوثية باستهداف المناطق المحررة واستهداف المدنيين الأبرياء في مخالفه للقانون الدولي الانساني.