الجبيل .. انطلاق فعاليات التجمع الفني «نقوش الجبيل»

انطلقت أمس الخميس فعاليات سمبوزيوم (نقوش الجبيل ) الذي تنظمه لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل وبلدية الجبيل بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وذلك في الكورنيش الشمالي بمحافظة الجبيل.

وتضم الفعاليات العديد من الأركان المنوعة الخاصة بالحرفيين والفنانين التشكيليين المعروفين حيثً تم تخصيص أركان مجهزة بكافة الأدوات والامكانيات وذلك لعرض أعمال الفنانين والحرفيين المشاركين.

كما تتضمن الفعاليات العديد من الفقرات الترفيهية المناسبة لجميع فئات المجتمع بالإضافة إلى أجنحة الأسر المنتجة والمسرح التفاعلي.

من جانبه أوضح م. صالح القرني رئيس بلدية محافظة الجبيل أن فعالية نقوش الجبيل ستستمر لمدة 10 أيّام، مؤكداً أن الفعاليات المصاحبة ستتيح الفرصة للحرفيين والفنانين التشكيليين المشاركين لإظهار إبداعاتهم.

وأشار القرني إلى اهتمام بلدية الجبيل بأعمال الفنانين المشاركين وذلك من خلال الاستفادة من المنحوتات الحجرية واللوحات الفنية وعرضها في الميادين العامة بالمحافظة، وأهاب القرني بالأهالي وزوار المحافظة وحثهم على الاستفادة من الفعاليات الترفيهية المخصصة للأسرة والطفل مؤكدًا أن اللجنة المنظمة خصصت أجنحة للأسر المنتجة في مقر الفعاليات ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وتسويقها.

هذا وتعتبر محافظة الجبيل ثاني المحطات التي تحتضن سمبوزيوم نقوش، حيث انطلقت النسخة الأولى في الخبر تحت مسمى “سمبوزيوم نقوش الخبر” الذي استطاع أن يجذب العديد من الزوار والمهتمين لما يحتويه من أعمال فنية ومنحوتات متميزة.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات والأنشطة هي جزء من مبادرة “نقوش الشرقية” التي أطلقتها صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل، وهي تأصيلٌ للثقافة و رابط للفنون و ذاكرة للمجد و الحضارة، إذ تسعى “نقوش الشرقية ” من خلال المبادرة إلى الارتقاء بمفهوم المسؤولية نحو أفق أوسع وأبعد أثرًا.