6000 زائر في حملة داؤك في دوائك بالعثيم موول

نظمت جامعة الملك فيصل امس فعالية حملة داؤك في دوائك وذكر عبدالمنعم الشعيبي مشرف الأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة الإكلينيكية ان الهدف من أي حملة تطوعية دائما هدفها استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الناس لأجل تثقيفهم وتعليمهم.. ولما لمجمع العثيم مول حضور عالي من الزائرين والمشترين، لذلك هو يعتبر من الأماكن المميزة في جمع الناس.

وقال إن الحملة ارتكزت على أربعة أركان رئيسية: أولها ركن لقياس الضغط، مع تقديم توعية إرشادية في حال الارتفاع.. الثاني: ركن الجرعة الزائدة: حيث التوعية بشأن الحد من تعاطي جرعة زائدة مع طرق الحد منها وذكر أسبابها واعراضها.. والثالث: ركن صيدلية المنزل: في محاولة لتعريف أفضل الأدوية التي من المفترض تواجدها في كل بيت لكل حالة طوارئ.. والرابع: قسم للاستشارات الدوائية حيث اشرف عليها مجموعة طلبة من الامتياز والخريجين ومجموعة من الدكاترة.

وأضاف أن الحملة شملت قسم للرسم على الأطفال والرسم على الورق.

وأوضح أن حملة داؤك في دوائك مقامة من قبل طلاب وطالبات كلية الصيدلة الإكلينيكية، تحت مظلة جامعة الملك فيصل، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب.

وعرف الشعيبي الجرعة الزائدة: بأنها حالة مرضية يدخل فيها المريض بعد تعاطي جرعة زائدة من الأدوية، مما تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي.. وذلك بسبب سوء استخدام أو جهل بالدواء نفسه.

وقال إن عدد المشاركين في حملة داؤك في دواؤك بلغ 195 طالب وطالبة، وبلغ عدد الزائرين للحملة إلى ما يقارب 4000-6000 مستفيد.

وعن المشاريع المستقبلية لكلية الصيدلة ذكر الشعيبي بأن هناك حملات توعوية تهتم بنشر الثقافية الصحية الدوائية في المجتمع السعودي، وتوطيد العلاقة أكثر بالعلاقة بين المريض والدواء.