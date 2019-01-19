نائب القنصل الباكستاني يزور موقع الأخدود الأثري في نجران

قام نائب القنصل الباكستاني السيد سئيد اسلم حسيني يرافقه منسق الجاليات الباكستانية في نجران خالد الشريف ومرافقيه بزيارة موقع الاخدود بمنطقة نجران وقد تم استقبالهم والشرح .

واستمع، نائب القنصل الباكستاني ومرافقيه، إلى شرح مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة وأطلع على ما يحتويه الموقع من الرسومات والنقوش والأسوار الأثرية وشاهد القلعة ورحى الأخدود الشهير ، كما أطلع على جميع المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في موقع الأخدود الأثري.

وفي نهاية الزيارة قدم، حسيني، الشكر للقائمين على هذه الآثار الوطنية العريقة وذلك لما لمسه من حسن الاستقبال والتنظيم و للحفاظ على هذه الآثار الوطنية العريقة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح إن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة حيث تشهد تلك الأماكن زيارات متواصلة من الزوار من داخل المملكة ومن خارجها مشيرا بأنه يوجد العشرات من المواقع الأثرية والتاريخية بالمنطقة.