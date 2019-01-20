وفاة شخص وإصابة 3 في حادث سير جنوب حائل

لقي شخص حتفه أمس وإصابة 3 آخرين في حادث سير وقع لهم على طريق “الروضة” جنوب شرق مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الاحمر السعودي في منطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم لـ«الشرق»؛ أن الفرق الإسعافية باشرت ظهر اليوم السبت حادث انقلاب على طريق الروضة، بعد تلقي غرفة عمليات الهلال الاحمر السعودي في منطقة حائل البلاغ.

وأكد “البراهيم” أن الحادث نتج عنه وفاة واحدة وثلاثة مصابين تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والطفيفة، مشيراً إلى أن الفرق الإسعافية قدمت للمصابين العناية الطبية العاجلة ومن ثم نقلهم الى مستشفى الملك خالد بحائل.