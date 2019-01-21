إل جي تحصد أكثر من 140 جائزة وتقدير في معرض الالكترونيات الاستهلاكية في مختلف الفئات

حصدت شركة إل جي الكترونيكس أكثر من 140 جائزة من جوائز معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019، وعلى رأسها الجائزة الرسمية لأفضل منتج تلفزيوني للسنة الخامسة على التوالي، وهذه المرة على تلفزيون SIGNATURE OLED TV R (65R9) – وهو تلفزيون أوليد قياس 65 بوصة يتميز بقابليته للطي. كما حصل مكبر الصوت (SL9YG) وهاتف V40 ThinQ من إل جي على جائزة أفضل ابتكار من جمعية مستهلكي التكنولوجيا كلٌ في فئته.

وحصدت إل جي أعلى الجوائز من أرقى المجلات والمرجعيات الإعلامية نذكر منها “انغادجيت”، و”تك رادار”، و”بوبيولارميكانيكس” ،و”سلاش غير”، و”ريفيوود دوت كوم”، وغيرها من المطبوعات والمؤسسات المرموقة، إضافة إلى 17 جائزة ابتكار في فئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي وأجهزة الاتصالات المحمولة من جوائز جمعية مستهلكي التكنولوجيا لمعرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019.

وخطف تلفزيون SIGNATURE OLED TV R، وهو أول تلفزيون قابل للطي في العالم، الأضواء هذا العام، حيث فاز بأكثر من 70 جائزة وتقدير من مجموعة كبيرة من المؤسسات الإعلامية المتخصصة بالتقنية. وحصلت مجموعة العام 2019 من الحواسيب الشخصيةLG grams ، التي تمتاز بخفة وزنها، على عدة جوائز هامة من مؤسسات إعلامية مختلفة مما يدل على أنه سيكون لهذه المجموعة مكانة لا يستهان بها في العام 2019.

وتتضمن الجوائز الكبيرة التي حصلت عليها شركة إل جي في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019:

تلفزيون LG SIGNATURE OLED TV R:

Engadget – أفضل منتج في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

PC Mag: أفضل منتج في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

Reviewed.com: جائزة اختيار المحرر.

SlashGear: جائزة اختيار المحرر.

Techlicious: أفضل الاختيارات في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

Popular Mechanics: أفضل منتج في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019.

Tom’s Guide: أفضل المنتجات في المعرض 2019.

TechRadar: أفضل تكنولوجيا في المعرض.

Pocket-lint: أفضل المنتجات في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

HD Guru: أفضل المنتجات في المعرض.

جائزة جمعية مستهلكي التكنولوجيا للامتياز: أفضل منتج في العام لعروض الفيديو.

جائزة معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019 للابتكار: درجة الشرف.

تلفزيونLG OLED 8K قياس 88 بوصة:

جائزة معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019 للابتكار: درجة الشرف.

Mashable: أفضل تكنولوجيا في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019.

Digital Trends: أفضل الأجهزة التلفزيونية في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019.

الحاسوب الشخصي LG gram 17:

Reviewed.com: جائزة اختيار المحرر.

Techlicious: أفضل الاختيارات في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

Windows Central: أفضل منتج في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

جائزة معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019 للابتكار: درجة الشرف.

جهاز الكمبيوتر الشخصي LG gram 2-in-1:

Trusted Reviews: أفضل منتج في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

مكبر الصوت SL9YG LG:

جائزة معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019 للابتكار: أفضل ابتكار.

HD Guru: أفضل منتج في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

جهاز LG HomeBrew:

جائزة معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019 للابتكار: درجة الشرف.

Trusted Review: أفضل منتج في معرض الالكترونيات الاستهلاكية.

جهاز LG Styler:

جائزة معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019 للابتكار: درجة الشرف.

Dealerscope: جائزة برنامج IMPACT للعام 2019.

هاتف LG V40 ThinQ:

جائزة معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2019 للابتكار: أفضل ابتكار.

لمعرفة القائمة الكاملة من الجوائز والتقديرات التي حصلت عليها إل جي في معرض الالكترونيات الاستهلاكية، وللمزيد من المعلومات حول منتجات إل جي في المعرض، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.lgnewsroom.com/tag/lgces2019 .