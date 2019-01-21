سمو أمير المنطقة الشرقية يرأس مجلس أمناء قبس غداً الثلاثاء

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس أمناء قبس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة “قبس” للقرآن والسنة والخطابة الثاني في دورته الثالثة وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة الملك فيصل بالأحساء يوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1440.

صرح بذلك سمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود – حفظه الله – في تصريح خاص.

قال سموه : لا شك أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية – حفظه الله – لمجلس أمناء المؤسسة تكريماً لها ولمنسوبيها، وقد تعودنا من سموه مواقفه النبيلة وعطائه المتواصل وحبه للخير وبذله فيه.

وأضاف إننا في مؤسسة قبس والتي أنشئت لخدمة ثلاث مسارات مهمه وهي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأيضاً الخطابة، نقوم على عدد من البرامج المتعلقة بذات التخصص ولعل أهمها مسابقة قبس الكبرى والتي نقوم على إعدادها كل عامين بحمد الله، كما يتبع لنا عدد من الحلقات والمدارس النسائية وآخرها كان إطلاق برنامج الأترجّة لتحفيظ القرآن الكريم والذي يصب جُل تركيزه على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال، إضافة إلى أننا نعكف على رسم خارطة طريق تصل بنا إلى التميز في عملنا.

كما شكر سموه معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي عضو مجلس أمناء المؤسسة على موافقته لاستضافة هذه النسخة من اجتماع مجلس الأمناء .

هذا وقال فضيلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي : أن المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور كريم من صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود حفظهما الله، وحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والسعادة، سيبدأ باستعراض توصيات الاجتماع السابق، ثم سيتم عرض تقرير موجز عن المستجدات، هذا وسوف يتم طرح مشروع ملتقى شباب الرؤية 2030 للنقاش، هذا وسيعتمد سموه المجلس الإداري الجديد كما سيدشن سموه خطة التحول الإلكتروني لأعمال المؤسسة، كما سيتم تكريم عدد من أصحاب الفضيلة ورجال الأعمال في المنطقة .

كما ذكر البوعلي أن المؤسسة تسير وفق منهج واضح أقرته وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة والتي تدعم عمل المؤسسات والجمعيات بتوجيه من معالي الوزير د عبداللطيف آل الشيخ وفقه الله.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته أكثر من ثلاثين عضواً، من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، من مختلف التخصصات والخبرات، لإثراء عمل المؤسسة، ومتابعة تحقيقها لأهدافها، ومن أبرز أعضاء مجلس الأمناء: صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن جلوي، ومعالي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ومعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبالخيل عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، ومعالي الأستاذ الدكتور الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك عضو هيئة كبار العلماء سابقًا وأستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل.