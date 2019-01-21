تدشين مهرجان الكمأ بمحافظة حفرالباطن

تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، دشن سعادة أمين حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، مهرجان الكمأ 1440 هـ بالمحافظة والتي تنظمه الأمانة ويستمر لمدة شهر من تاريخ 15-05-1440 وحتى 15-06-1440.

وأوضح الحسيني أن المهرجان يحظى برعاية سمو محافظ حفر الباطن، ضمن خطة الأمانة بهدف إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها، مبيناً أن المهرجان يتضمن سوق الفقع التراثي ، وركناً للمحلات التجارية ، وخيمة الإدارات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان، إضافة إلى ركن للسيارات الأثرية.