عهدية أحمد تترشح لرئاسة جمعية الصحفيين بالبحرين

تقدمت عهدية أحمد السيد نائب رئيس تحرير صحيفة الديلي تربيون بطلب الترشح لرئاسة جمعية الصحفيين البحرينية.

وتعد عهدية أول امرأة تتقدم بطلب الترشح لرئاسة الجمعية منذ تأسيسها في عام 2000.

بدأت عهدية مشوارها الصحفي في عام 1991كمحررة صحفية في صحيفة الجلف ديلي نيوز وكانت من أوائل الصحفيات البحرينيات اللاتي عملن بالصحافة الانجليزية، ثم انضمت إلى صحيفة الديلي تربيون في عام 1997 وكانت من ضمن الطاقم التحريري المؤسس للتربيون، في مشوارها الصحفي كتبت أعمدة لصحيفه الوطن وكانت مراسلة لقناة السي ان ان وصحيفتي عرب نيوز وسعودي جازيت، وعملت أيضا كمحلل سياسي ومستشار إعلامي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومستشار أخبار دولية في وزارة شؤون الاعلام.

وكانت عهدية أول متحدث باسم الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006، وخلال تلك الفترة كانت أيضًا عضوًا في اللجنة التنفيذية للانتخابات من خلال رئاسة اللجنة الإعلامية التي نظمت من أجل الترويج للانتخابات.

كما عملت كمدير للقناة الأجنبية بتلفزيون البحرين، وأول إعلامية بحرينية مقدمة برامج حوارية سياسية باللغة الانجليزية منذ عام 1993، وقد أكملت دراسة الماجستير في وسائل الإعلام من جامعة لستر البريطانية.

وعلى صعيد العمل التطوعي كانت أيضا عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية رئيس لجنة المرأة والعلاقات الدولية والثقافية.

تلقت عهدية تدريبًا بمركز التدريب التابع للأمم المتحدة وحصلت على شهادة تقدير باسم الأمين العام كوفي أنان، ما منحها مهارات في التواصل مع الجمهور وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.