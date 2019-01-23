أعلنت شركة “دور للضيافة” عن أبرز إنجازاتها للعام الماضي وأبرز معالم استراتيجيتها الطموحة للنمو المستقبلي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد خلال الدورة الثانية من مؤتمر الاستثمار الفندقي السعودي، حيث شاركت دور كراعٍ بلاتيني.

مع إقرار الزيادة في نسبة الانفاق للميزانية العامة للمملكة بنحو 7٪ للعام الجاري، (حيث تخطت 1.106 تريليون ريال)، بما يساهم في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية في العديد من القطاعات في مقدمتها قطاع الضيافة، أعلنت شركة دور للضيافة عن توجهاتها المستقبلية لمواكبة هذا النمو في الانفاق عبر خطة طموحة للسنوات القادمة، وذلك خلال المؤتمر الذي حضره نحو من 300 مستثمر ومالك ومطور ومشغل في قطاع الفنادق، والذين اطلعوا على مسيرة الشركة الرائدة في قطاع الضيافة منذ أكثر من أربعة عقود، وبحضور عدد من قادة القطاع وكبار المديرين التنفيذيين.

تعمل شركة دور للضيافة حالياً على 9 مشاريع قيد الإنشاء، حيث من المقرر أن يتم تشغيل عدد منهم خلال العام 2019، بما في ذلك (أسماء المشاريع: تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل، وتوسعة فندق ماريوت مطار الرياض، وتطوير شقق فندقية وتوسعة صالة أفراح فندق هوليداي إن تبوك، وإطلاق فندق ماريوت حي السفارات الرياض حيث تساهم هذه المشاريع مع اكتمالها في زيادة عدد الغرف الفندقية تحت ادارة فنادق مكارم، التابعة لـ دور، إلى 10000 غرفة بحلول عام 2028. ، ومع اكتمال تطوير مشروع داراق، سيضاف نحو (عدد) وحدات سكنية فاخرة في الحي الدبلوماسي بالرياض بحلول عام 2019. كما سيساهم انضمام شركة كرم لخدمات العمرة، التي انضمّت مؤخرا لمحفظة دور الاستثمارية لتطوير العلامة التجارية لـ”فنادق مكارم”، في زيادة القدرة التشغيلية في المدن المقدسة مع وتزايد عدد السياح الديني.

كما أوجزت الشركة الإنجازات الأخيرة بالشراكة مع ماريوت ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، بما في ذلك: افتتاح فندق ماريوت الرياض الحي الدبلوماسي الذي تزامن مع المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي، وإعادة تسمية فندق قصر الرياض إلى كراون بلازا قصر الرياض في مايو 2018، والذي يخضع الآن لعمليات تجديد تشمل جميع أقسام الفندق، بالإضافة إلى إعادة تسمية فندق مطار الرياض بـ ماريوت مطار الرياض وتجديده بالكامل.

وفي هذه المناسبة، أوضح المدير التنفيذي لدور للضيافة بدر البدر أن كل هذه النجاحات في مجال الأعمال هي شهادة على خبرة دور للضيافة الواسعة، التي امتدت على مدى 42 عاماً في هذا القطاع، الأمر الذي هيأ لنا فرصاً لتطوير مفاهيم الضيافة الجديدة مثل فنادق مكارم، وإقامة شراكات قوية مع ماريوت ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال لافتتاح منشآت في أسواق عالية النمو حيث يتزايد الطلب على المنشآت ذات العلامة التجارية المتميزة”.

وأضاف: في عام 2018، حققنا تقدماً كبيراً في توسعة محفظتنا العقارية، تزامناً مع التزامنا برؤية المملكة 2030 في توفير مفاهيم الضيافة المطلوبة لتلبية طلب المشروع في السياحة الدينية وغير الدينية الذي ستولده هذه الخطة للتحول الاقتصادي والاجتماعي.

شراكات جديدة:

على هامش المؤتمر، قامت شركة دور للضيافة بإبرام عقد اتفاقية استحواذ على شركة نزل شدا الفندقية، والتي ستشهد دخول شركة دور في قطاع الشقق الفندقية .

وكشف رئيس العمليات الفندقية في دور حسان الأحدب، أن هذه الاتفاقية تمثل علامة بارزة أخرى في خطة “دور” لتطوير 10 مشاريع جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وتنمية محفظة مكارم الى 10,000 غرفة بحلول عام 2028.

تجدر الإشارة إلى أن شركة دور تدير حالياً أكثر من 20 منشأة و 3،047 غرفة، وتدير أصول بقيمة تزيد على 2.6 مليار ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، لديها في خطتها 22 مشروعًا في مراحل مختلفة، ومن المقرر تسليم عدد منها من الآن وحتى عام 2020، مما يضاعف قيمة محفظة الشركة إلى 2.4 مليار ريال سعودي.