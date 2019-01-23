خادم الحرمين الشريفين يستقبل كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ورؤساء الغرف التجارية وعدداً من رجال الأعمال

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بقصر اليمامة في الرياض اليوم، كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال.

وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

وقد حمد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، الله عز وجل على ما منّ الله به على المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، مؤكداً دور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف التنموية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.