أمانة نجران تنظم ورشة عمل لتطبيق إعلان السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية

نظمت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة وحضور أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان وبمشاركة مراقبي الأمانة ، ورشة عمل بعنوان ” مراقبة إعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية “، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وذلك بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة بحي الفهد بمدينة نجران.

وقال امين منطقة المهندس حمد بن حسين بن عيبان : أن الورشة تهدف إلى تقديم آليات فعالة و واقعية ، لكيفية مراقبة إعلان كميات السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية المختلفة ، إضافة الى الإجراءات المتخذة لإلزام المنشآت بتطبيق القرار خلال الجولات الرقابية على منافذ بيع المواد الغذائية والوجبات السريعة والمطاعم و كافة المنشآت الغذائية بمنطقة نجران.

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن علي رجاء : أن ورشة العمل ركزت على آليات المراقبة الميدانية والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال جولات الأمانة الميدانية و ذلك خلال الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية لضمان تطبيق تلك المنشآت للأنظمة والتعليمات بجانب ما ستقوم به الأمانة عبر توعية المنشآت الغذائية بالمخالفات والاشتراطات الصحية اللازمة لتطبيقها.

وأضاف : انه جرى خلال الورشة مناقشة التعريف بالسعرات الحرارية ومدى تأثيرها على صحة الفرد والمجتمع وأهمية التوعية بالأضرار الصحية لزيادة الوزن والسمنة والتي تأتي بسبب الزيادة العالية في السعرات الحرارية بالإضافة التركيز على آليات العمل التي يجب اتخاذها لاحتساب السعرات الحرارية في المأكولات، وطريقة الإجراءات المتبعة حيالها، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك من خلال جولات ميدانية وحملات رقابية مكثفة لمراقبي الأمانة على المنشآت الغذائية لتأكيد والتوعية بأهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوعية بالمخالفات والاشتراطات الصحية اللازمة، على ان يتم في المرحلة القادمة إلزام جميع المنشآت الغذائية بوضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية، في الوجبات الغذائية في جميع المنشآت الغذائية.

مشيراً إلى أن الأمانة ستلزم جميع المنشآت الغذائية بوضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية ، إنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة وضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية في الوجبات الغذائية ، بجميع المنشآت الغذائية.