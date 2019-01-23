أكثر من 40 ألف حركة أكاديمية منفذة إلكترونياً لطلاب جامعة نجران في أسبوعين





بلغ عدد العمليات الإلكترونية التي نفذها طلاب وطالبات جامعة نجران خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الحالي 40283 حركة أكاديمية متنوعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور زهير العمري، أن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها العمادة للطلاب والطالبات أسهمت في توفير الجهد والوقت على الطالب من خلال خدمته إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى مقر العمادة، مشيراً إلى أن الحركات الأكاديمية المنفذة بلغت عدد 121 تغيير تخصص، و 360 تأجيل، و 43 طلباً لإعادة القيد، و 4297 عملية لحذف المقرر، و 1641 خدمة حذف مقرر في الأسبوع الثاني، إلى جانب 6599 طلباً لإضافة المقرر من البوابة، و 6008 خدمة إضافة مقرر في الأسبوع الثاني.

وأضاف العمري، أن طلبات تنفيذ طباعة البطاقة الجامعية للطلاب المستجدين حتى الآن بلغت 666، و 43 طلباً للزائر، و 243 عملية لخدمة التحويل الداخلي، فيما بلغت عمليات طباعة الجدول 20271 طلباً منفذاً، لافتاً إلى أن العمادة تسعى جاهدةً إلى التوسع في خدماتها الإلكترونية والتي تجاوزت 50 خدمة إلكترونية متكاملة.