نائب أمير حائل يفتتح مركز الطفولة والتعليم المبكر

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل عدد من منافذ الخدمات الجديدة في مجمع كليات الطالبات، أبرزها مركز الطفولة والتعليم المبكر الذي يستقبل الأطفال من عمر شهر حتى 6 أعوام، ويحتضن 33 رضيع و17 طفل، ويتكون من خمسة مستويات مقسمة حسب الفئة العمرية، ويقدم فيه برامج ترفيهية للأطفال.

وكان في استقبال سموه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، والذي أوضح أن المركز يضم قاعة مخصصة للأركان “الركن الفني، والتخطيط، والمكتبة، والإدراكي، والاستكشاف، والإيهامي” بالإضافة إلى فصل خاص لتعليم اللغات للمرحلة التمهيدية، كما يضم المركز قسم لتطوير وتدريب معلمات ومنسوبات المركز، كما افتتح سموه صيدلية طبية تقدم خدماتها للطالبات أثناء أوقات الدوام.

وتفقد سمو نائب أمير المنطقة عدد من مرافق المجمع كعيادات طب الأسنان التي تحتوي على 60 عيادة تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع، وأطلع سموه على المكتبة الجامعية التي تحتوي على أكثر من 35 ألف كتاب، ويزورها يوميا نحو 150 طالبة، وتوفر خدمة البحث الإلكتروني.