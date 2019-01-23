المصيول يقف على جاهزية السوق الشعبي بالحائط

تفقد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول وعدد من مسئولي الهيئة بزيارة لمحافظة الحائط التاريخية أمس للوقوف ميدانياً على مشروع تأهيل السوق الشعبي تمهيداً لتشغيله ومناقشة خطط التشغيل واحتياجات السوق، والاطلاع على الحرف اليدوية ومحلات الحرفيين.

وأوضح المهندس زياد المصيول؛ أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على جاهزية موقع السوق الشعبي وتهيئته والتجهيز لافتتاحه ليصبح نافذه اقتصادية مهمة للمحافظة والمنطقة لإحياء وحماية المنتجات الحرفية والتسويق لها، كما ناقش المهندس المصيول مع رئيس بلدية محافظة الحائط وناقش الجميع آليات تشغيل السوق الشعبي وإقامة المهرجانات والفعاليات في المحافظة وإبرازها كوجهة سياحية للمنطقة.

يذكر أن محافظة الحائط تشتهر بالعديد من الحرف المتنوعة والصناعات اليدوية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للسكان واحتياجاتهم من المنتجات الحرفية، ويوجد بها ما يقارب 50 حرفي وحرفية مسجلين بنظام السجل الحرفي لدى البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ( بارع ) في الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني.