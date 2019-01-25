«مُدرب وطني» يُسجل موقفاً انسانياً ويتبرع بكليته لأحد لاعبيه

‏سجل المدرب الوطني ومدرب فريق شباب نادي ‫جبة‬ في حائل فهد الغربي موقفاً انسانياً نبيلاً بعد أن تبرع بكليته لأحد لاعبيه.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “الشرق”؛ أن المدرب فهد الغربي كان قد ذهب إلى أحد اللاعبين في مدينة حائل ويدعى يوسف الأسلمي بهدف التعاقد معه للانضمام إلى صفوف شباب جبة، وهنا حدثت المُفاجئة، ليجد أن اللاعب أُصيب بفشل كلوي حاد، ليقرر المدرب فهد الغربي أن يتبرع له بكليته لوجه الله وبدون علم أحد، حيث أجرية لهما العملية هذا اليوم الخميس في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالقصيم والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل هذا الموقف الإنساني والنبيل الذي قام به مدرب فريق شباب جبة الكابتن “فهد غربي” بعد أن تبرع بكليته لأحد لاعبي فريقه، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.