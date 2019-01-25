حرفيو نقوش الجبيل يجسدون الإرث الثقافي للمنطقة الشرقية

جسد حرفيو سمبوزيوم نقوش الجبيل الذي تنظمه لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل بالتعاون مع البلدية ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية إرث المنطقة الشرقية الثقافي , وعكست أعمالهم ما تتمتع به المنطقة من عمق تاريخي , فنجحوا في ربط الحاضر بالماضي من خلال عروض حرفية حية للحضور الذين أبدوا اعجابهم بما شاهدوه من منتجات حرفية مميزة كنماذج السفن والأبواب الخشبية المنقوشة والأقمشة المطرزة وغيرها من منتجات الحرفيين القديمة.

وفي أحد أركان الحرف اليدوية بسمبوزيوم نقوش الجبيل يقف خالد الدرويش وهو حرفي يقوم بصناعة الأبواب الخشبية ذات النقوش الهندسية الجذابة ويقول : تعلمت هذه الحرفة منذ الصغر حيث وجدت فيها نوعاً من الابداع والأصالة وقررت خوض تجربة النحت على الأبواب الخشبية ونجحت ولله الحمد كما حققت العديد من الجوائز خلال مشاركاتي المتعددة.

وحول حرفته وأبرز منتجاته قال : أقوم بصناعة المباخر الخشبية بالإضافة إلى نماذج مصغرة من أبواب المنازل الخليجية القديمة المزخرفة والتي كانت تزين منازل الطبقة المخملية من تجار ونحوه في منطقة الخليج.

وبجانبه يتواجد القلاف ادريس بن خليفة البوعينين والذي حمل على عاتقه مسؤولية تثقيف أبناء الجيل الحديث بتاريخ المنطقة من خلال تصميمه وصناعته لنماذج السفن الخشبية الشراعية القديمة التي كانت تستخدم في رحلات الصيد ورحلات الغوص لاستخراج اللؤلؤ.

يقول البوعينين : قد تعلمت هذه الحرفة منذ أكثر من40 عاماً حيث تشتهر أسرتي بها كما شاركت في العديد من المهرجانات والمعارض داخل المملكة.

وحول أنواع السفن التي يقوم بصناعتها قال : تتعدد أنواع السفن التي أقوم بصناعة نماذج لها فالبغلة والبوم والسفار تستخدم للسفر أما السنبوك والجالبوت والبتيل والبوم فتستخدم في رحلات الغوص، والهوري، والماشوا، والشوعي، فتستخدم في رحلات الصيد.

أما الخشب الذي أستخدمه في صناعة السفن فيختلف باختلاف السفينة المراد صنعها فهناك أخشاب التيك الهندي أو الأثل والسدر وغيرها من الأخشاب التي كان يحضرها أبناء الخليج من الهند قديماً.

وعن الوقت الذي يستغرقه في صناعة أحد هذه النماذج أكد أن الوقت يختلف بحسب الحجم الذي يريد صناعته فصناعة سفينة هوري بطول 80 سم يستغرق مدة من 7-9 أيام تقريباً.

يذكر أن سمبوزيوم نقوش الجبيل يهدف إلى إحياء الحركة الفنية في محافظة الجبيل وإبراز المواهب الفنية من الشباب والشابات السعوديين وإتاحة الفرصة للحرفيين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والمهتمين ويستمر حتى 26 من شهر يناير الحالي.