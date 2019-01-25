أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، – الدائرة الثلاثية الأولى – ، بأنه نظراً لتغيب المدعى عليهم: يوسف محمد حسن العبيدلي -قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (28063402773)، وطارق درويش علي زينل -قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (27963402717)، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي -قطري الجنسية- بموجب إثبات شخصية رقم (28263400066) في حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات (بي إن سبورت).
ونظراً لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم واستناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى تحديد موعداً لاستكمال النظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 19 / 6 /1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إليها في الموعد المحدد، أو توكيل من يرونه، وللمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه، وفي حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابياً، وفقاً للمادة المذكورة آنفاً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات (بي إن سبورت)
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، – الدائرة الثلاثية الأولى – ، بأنه نظراً لتغيب المدعى عليهم: يوسف محمد حسن العبيدلي -قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (28063402773)، وطارق درويش علي زينل -قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (27963402717)، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي -قطري الجنسية- بموجب إثبات شخصية رقم (28263400066) في حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات (بي إن سبورت).
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