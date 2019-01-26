يوم تراثي لتشجيع الأسر المنتجة في حائل

‏اطلع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد يوم أمس على مبادرة القسم النسائي بإمارة المنطقة المتمثلة في إقامة يوم تراثي يهدف إلى تشجيع الأسر المنتجة ومحاكاة بيت حائل في الجنادرية بعد نجاح مشاركة المنطقة في المهرجان وقامت الفنانة غادة الصقيه بالرسم المباشر وإهداء لوحات فنية متنوعة.

وذكرت الفنانة التشكيلية غادة الصقيه المعروفة بالقب العيطموس، إنها سعيدة بهذه المشاركة التي تعتبرها فخر أن تقوم برسم سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن وأن تقدمه له شخصياً، وتجول سمو الأمير فيصل على المنتجات التراثية المعروضة التي تعبر عن تراث وماضي مدينة حائل.