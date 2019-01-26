الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة يتفقد عدد من المرافق الصحية بحفر الباطن

تفقد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز صالح السلوم اليوم ، عدداً من المرافق الصحية وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بمحافظة حفر الباطن حيث اطلع “السلوم” على احتياجات السلامة وتطوير بيئة العمل فيها.

وشملت الزيارة التي رافقه فيها مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي ، زيارة مركز صحي شرق الباطن ، بعد تجهيزه وتشغيله على مدار الساعة ، كما قام بزيارة تفقدية لمستشفى الولادة والأطفال والاطلاع على آخر المشاريع التي تم تدشينها مؤخراً.

ثم قام “السلوم” بزيارة تفقدية كذلك لمستشفى الملك خالد العام والاطلاع على مشاريع المستشفى التطويرية التي تضمنت تطوير بيئة العمل، ثم اختتم الزيارة بمستشفى حفر الباطن المركزي.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التفقدية للمشاريع التطويرية وأعمال الصيانة وذلك لتعزيز الجهود في سبيل خدمة المرضى.

01 (4) الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة، المهندس عبدالعزيز صالح السلوم، يرافقه مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي خلال الجولة 01 (1) الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة، المهندس عبدالعزيز صالح السلوم، يرافقه مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي خلال الجولة 01 (2) الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة، المهندس عبدالعزيز صالح السلوم، يرافقه مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي خلال الجولة 01 (3) الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة، المهندس عبدالعزيز صالح السلوم، يرافقه مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي خلال الجولة