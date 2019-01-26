قامت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بزيارة لسمبوزيوم نقوش الجبيل حيث اطلعت خلالها على الأعمال الفنية المشاركة وتجولت بين الأجنحة والأركان التي احتضنها نقوش الجبيل.
وعبرت الأميرة عبير عن إعجابها الشديد بالقطع والأعمال الفنية التي ينفذها نحاتون سعوديين في جناح النحاتين معربة عن شكرها وتقديرها لهم على هذه الإبداعات والتي ستكون إضافة للفن السعودي، وقالت: “لقد ابهرني العمل الاحترافي الرائع للنحاتين والذين قدموا لوحات جمالية نادرة، ومشاركتهم في سمبوزيوم نقوش الجبيل تعتبر إضافة كبيرة”، مشيرة إلى أن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية سيقوم بالتنسيق مع محافظة الجبيل وبلدية الجبيل للاستفادة من هذه الأعمال النادرة والقيمة ليتم وضعها في الميادين والشوارع في الجبيل لتحكي قصصاً من الجَمال في شوارع المدينة.
وأكدت الأميرة عبير بأن سمبوزيوم نقوش الجبيل هو امتداد لمبادرة نقوش الشرقية التي تتيح الفرصة للفنانين السعوديين لإبراز أعمالهم ومهاراتهم الفنية، ويشاركوا من خلال أعمالهم بتزيين مدنهم، وأن هذا ما شاهدته اليوم في سمبوزيوم نقوش الجبيل.
وأضافت سموها بأنها تأمل أن ترى نقوش الشرقية تتجول في جميع محافظات المنطقة الشرق وتساهم في زيادة جمالها.
الجدير بالذكر بأن سمو الأميرة عبير هي صاحبة مبادرة نقوش الشرقية والتي يعتبر سمبوزيرم نقوش الجبيل أحد الأنشطة المترجمة لها، والتي طرحها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وتبنتها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية
برئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وتعنى بتأصيل الموروث الثقافي والفني وصنع هوية للمنطقة الشرقية.
الأميرة عبير بنت فيصل : سمبوزيوم نقوش الجبيل تأكيد على تميز وإبداع الفنان السعودي
قامت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بزيارة لسمبوزيوم نقوش الجبيل حيث اطلعت خلالها على الأعمال الفنية المشاركة وتجولت بين الأجنحة والأركان التي احتضنها نقوش الجبيل.
-
خلال لقاء الإثنينية الأسبوعي بقصر سموه بالبندرية بالهفوف .. الأمير سعود بن نايف…
-
الأمير سعود بن نايف يدشن شركة وادي الأحساء للاستثمار بجامعة الملك فيصل
-
-
المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد شركة الأولى…
-
-
الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة يتفقد عدد من المرافق الصحية بحفر…
-
-
أكثر من 15000 مستفيد ومستفيدة من برامج تنمية الروضة بالدمام خلال عام 2018م
-
الأميرة عبير بنت فيصل : سمبوزيوم نقوش الجبيل تأكيد على تميز وإبداع الفنان السعودي
-
الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
الأكثر تعليقاً
-
-
«مُدرب وطني» يُسجل موقفاً انسانياً ويتبرع بكليته لأحد لاعبيه
-
الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء
-
المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة…
-
خلال لقاء الإثنينية الأسبوعي بقصر سموه بالبندرية بالهفوف .. الأمير…
الأكثر مشاركة في تويتر
-
-
«مُدرب وطني» يُسجل موقفاً انسانياً ويتبرع بكليته لأحد لاعبيه
-
الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء
-
المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة…
-
خلال لقاء الإثنينية الأسبوعي بقصر سموه بالبندرية بالهفوف .. الأمير…
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
-
«مُدرب وطني» يُسجل موقفاً انسانياً ويتبرع بكليته لأحد لاعبيه
-
الأمير سعود بن نايف يضع حجر الأساس لمركز حمد الجبر للأورام بالأحساء
-
المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة…
-
خلال لقاء الإثنينية الأسبوعي بقصر سموه بالبندرية بالهفوف .. الأمير…
Profile