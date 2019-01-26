أكثر من 15000 مستفيد ومستفيدة من برامج تنمية الروضة بالدمام خلال عام 2018م

استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في حي الروضة بالدمام أكثر من 15000 مستفيد ومستفيدة من أهالي حي الروضة والأحياء المجاورة الأخرى بمدينة الدمام الذين استفادوا من البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز و ذلك خلال العام المنصرم 2018م.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة بالدمام “عماد المبيض” أن اللجنة تقوم بإعداد برامج وأنشطة هادفة يستفيد منها الشباب والفتيات في مختلف الفئات العمرية حيث تحاكي تطلعاتهم وأيضاً تقوم بتزويدهم بالخبرات والمهارات العملية لخدمة المجتمع إضافة إلى زيادة الحصيلة الثقافية والترابط الاجتماعي بين أهالي الحي ، وحرصت اللجنة على أن تكون البرامج منوعة وتلبي جميع احتياجات الفئات العمرية فقد استفاد من البرامج أكثر من 15000 مستفيد ومستفيدة للعام المنصرم.

وأضاف أن المركز يقدم كذلك عدد من برامج الأندية الشبابية بمراحلها المختلفة كبراعم وفتيان التنمية ونادي القيم الترفيهي للمرحلة الابتدائية ، وفرسان التنمية ونادي التميز للمرحلة المتوسطة ، وشباب ورواد التنمية للمرحلة الثانوية ، ونادي مبادر التطوعي وأكاديمية قول لكرة القدم.

وتابع ومن الأنشطة المتميزة باللجنة نادي( الروضة جم ) والذي لديه خطة لتوعية وتثقيف جميع افراد الأسرة صحياً ورياضيا ، ويحتوي النادي على صالات رياضية مجهزة ونادي صحي للاستجمام والعلاج الطبيعي وأجهزة رياضية مخصصة للياقة والمحافظة على الوزن، ويقدم النادي حصص تدريبية في السباحة والكاراتيه وكرة القدم استهدف فيها قرابة 3000 مستفيد ومستفيدة.

وأردف أن القسم النسائي باللجنة قدم عدة برامج كان لها الأثر البالغ في إثراء دور المرأة في العمل الاجتماعي منها: (مركز غراس الصيفي)،ويستهدف جميع المراحل من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية إضافة إلى برامج مختلفة كالنخبة، نماء، نادي حياة، ميلاد، ملتقى البراعم، نون، وبرنامج مخيم روعة وغيرها من البرامج والفعاليات حيث استهدف فيها 9200 مستفيدة، مبيناً أن الأنشطة والبرامج الرائدة (اصنع مهارة) الحاصل على جائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتكون من سلسلة دورات مهارية يستفيد منها الشباب من الجنسين حيث استهدف برنامج اصنع مهارة في عام 2018 م (1950) متدرب ومتدربة بمعدل (16300) ساعة تدريبية وبمشاركة (30) مدرباً محترفاً.

وأشار” المبيض” أن اللجنة تستقبل الزوار من جميع اللجان والجمعيات بمختلف مناطق المملكة حيث يتم فيها تبادل الخبرات والتجارب كما تتطلع اللجنة إلى استهداف أكثر من 20.000 مستفيد ومستفيدة خلال العام الحالي 2019م.