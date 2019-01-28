أمير الشرقية يكرّم الجهات العاملة في جسر الملك فهد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن، ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد، بمناسبة ما جرى تحقيقه من إنجاز غير مسبوق بتحقيق أرقام قياسية في حركة المركبات والمسافرين خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، الذي تجاوز المليون وثمانية وسبعين ألف مسافر خلال عشرة أيّام، بمعدل يومي يقترب من مائة وتسعة آلاف مسافر يوميا وهي الأعلى بتاريخ الجسر.

وثمن سموه الجهود المبذولة من جميع المسؤولين وجميع العاملين في جميع هذه القطاعات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الضوابط الإجرائية والأمنية، مؤكداً سموه على الجميع استمرار هذا البذل، ورفع وتيرة العمل لتحقيق ما تصبوا له قيادة المملكتين الشقيقتين.

من جهته، أعرب مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن عن شكره لسمو أمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطوير العمل، ورفع جودة الأداء في المؤسسة، وتقديم جميع التسهيلات للمسافرين.