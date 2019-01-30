وزير الإعلام يستقبل سفيري الهند والصين لدى المملكة

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.

كما استقبل معاليه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.