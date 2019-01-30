الهيئة العامة للثقافة والمجلس الثقافي البريطاني ينظمان ملتقى الإبداع الثقافي في الرياض يوم الأحد والإثنين القادم

أعلنت الهيئة العامة للثقافة و المجلس الثقافي البريطاني، عن عقد ملتقى الإبداع الثقافي في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من الأحد 3 فبراير وحتى الإثنين 4 فبراير 2019.

وسيقدم الملتقى مجموعة مميزة من المتحدثين الرئيسيين الممثلين لمختلف القطاعات الثقافية والإبداعية من مختلف أنحاء منطقة الخليج والمملكة المتحدة؛ يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، والرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني السيد كياران ديفان. وسيعقد الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية على مدى يومين في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض وسيضم مجموعة تزيد عن 250 من الخبراء والطلاب والفنانين. ويستهدف الملتقى بشكل رئيسي مناقشة الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية والإبداعية المهمة في منطقة الخليج، والتخطيط حول كيفية تعاون الحكومات والمؤسسات والخبراء المبدعين والمجتمع بشكل عام، وبحث تمكين وتوفير الفرص الذهبية المستقبلية من الوظائف والمهارات وتطويرها للأجيال القادمة. كما سيتضمن الملتقى منصة لإثراء وإبراز صُناع القرار حول المهارات الابداعية، وممثلين رئيسيين من خبراء المنظمات الثقافية الرائدة، وذلك لمناقشة مدى أهمية مساهمة الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والآراء والافكار الإبداعية، وتنمية القطاع الإبداعي في التعليم، وكذلك أفضل الطرق الجديدة للتوظيف، ومدى زيادة الاستثمار في المهارات الرقمية للقطاع الثقافي، الأنشطة الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو والابتكار.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، المهندس أحمد بن فهد المزيد: “تسعى الهيئة العامة للثقافة في ظل التطورات والإنجازات التي شهدتها خلال العام الماضي إلى تعزيز التعاون المشترك والعمل سوياً لدعم القطاع الثقافي، وتعزيز الموقع الريادي للمملكة في المجال الثقافي داخل محيطها العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي، ومنح العمل الثقافي مزيدًا من الحضور الوطني والإقليمي والدولي من خلال تقديم الدعم الكافي ومشاركة هذا الدعم في منصة إبداعية كهذا الملتقى، نظراً لما يتميز به من حضور نخبة من الخبراء في كافة القطاعات الإبداعية والثقافية على وجه الخصوص، نحن متفائلون جداً بهذا الحدث الضخم وهذه المنصة الثقافية والابداعية، ونطمح من خلالها إلى استنتاج العديد من الأفكار وتبادل الخبرات والآراء لتطوير ودعم جميع القطاعات الثقافية والابداعية المشتركة.

ومن جانبه ، قال أمير رمضان مدير المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية: “يشكل الإبداع أحد أهم المهارات بالنسبة للشباب للمضي قدماً في كافة قطاعات الاقتصاد الابداعي من التصميم إلى التكنولوجيا. ويشرفنا أن نتعاون مع الهيئة العامة للثقافة من أجل عقد ملتقى الإبداع الثقافي في المملكة. وانطلاقاً من أهمية الاقتصاد الإبداعي كركيزة أساسية لجميع الرؤى الاستراتيجية الوطنية في دول الخليج، يسعدنا جمع الخبرات من المملكة المتحدة ومنطقة دول الخليج في المملكة العربية السعودية لإثراء المحادثات والمناقشات الإقليمية حول هذا الموضوع. ونأمل أن يخرج الملتقى ببعض التوصيات الواضحة التي يمكن أن تساعد صانعي السياسات على تشكيل وتطوير رؤاهم وخططهم للقطاع الثقافي”.

وأضاف: “سيشارك المتحدثون في الملتقى والذين يمثلون أكثر من 10 دول، معارفهم وخبراتهم وأفكارهم لدعم تطوير الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية على خلق قوى عاملة حديثة من المفكرين المبدعين. وفي إطار تطلعاتنا لنجاح المجالات الثقافية والوصول إلى كامل إمكاناتها على المدى الطويل، فسيتطلب شباب اليوم إبداعات عالية الجودة، وتعليماً ثقافياً وفرصاً إما لإيجاد عمل أو بدء مشاريع إبداعية خاصة بهم”.

تتضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين والمشاركين، الدكتور أحمد العيدروس من جامعة الملك سعود، هاجر النعيم من المجلس السعودي للأفلام، الدكتورة مائسة صبيحي، نواف النصار وممثلون عن مجموعة ترجمان الفائزة بهاكاثون الحج، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للثقافة، اليونسكو ، تشكيل، فن جميل، جامعة كينقز في لندن، جامعة لندن للفنون، مختبر الفنون الرقمية، كرييتيف سكوتلاند و كلتشرال إنوفيشنز، وسينضم إليهم سمو الأميرة نورة الفيصل ومجموعة من صانعي الأفلام والمخرجين والفنانين والمصممين والكتاب والمهندسين المعماريين.

وستتناول الجلسات الحوارية مواضيع: تحديد المهارات الثقافية؛ المهارات الرقمية للقطاع الثقافي، مسارات التوظيف في القطاع (التدريب المهني والتعليم العالي)؛ كيفية ازدهار الحياة المهنية في القطاع، حفظ التراث، المهارات اللازمة في قطاع صناعة الأفلام، كيفية قياس التأثير والقيمة الثقافية لبرامج الفنون والثقافة.

تشهد الهيئة العامة للثقافة العديد من الإنجازات والمبادرات من أهمها ملتقى الإبداع الثقافي الذي يهدف إلى تطوير وإبراز القطاع الثقافي في مختلف المشاريع والجهات، بالإضافة الى صقل وتعزيز مختلف المواهب والطاقات الشابة وتطويرها في المجالات المختلفة.

ويمثل ملتقى الإبداع الثقافي أحد المبادرات العديدة التي يطرحها المجلس الثقافي البريطاني، في إطار تعزيز علاقاته الثقافية مع المجتمعات المحلية، وتشمل مشاريع متنوعة في مجالات الفنون والتعليم والعلوم والرياضة، وهي تتناغم مع طموحات جيل الشباب في العمل ضمن بيئة يتعلمون فيها المهارات والسلوكيات الايجابية الأساسية التي تطلق قدراتهم الكامنة.