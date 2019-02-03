المناع:‫ ‬ملوك السعودية شكلوا دعائم راسخة تاريخية وإنسانية للأمة العربية

استضاف النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل مساء أمس السبت المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، في محاضرة قدم من خلالها (الدور المحوري والقيادي للمملكة، وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية) حضرها عدد كبير من أهالي حائل، وناقش فيها عدداً من الأكاديميين واساتذة الجامعات وكتاب الصحف والإعلاميين في حائل، وأدارها الكاتب الصحفي سعود البلوي.

وقال الدكتور عايد المناع؛ أن المملكة ‬اليوم تتحمل عب الدور القيادي، وهناك قوى إقليمية تحاول المنافسة، مؤكداً أن قضية فلسطين‬ تُعد قضية محورية ورئيسية بالنسبة للسعودية‬ مُنذ عهد المؤسس ‫الملك عبدالعزيز‬ وحتى وقتنا الحاضر ولا تزال ثابتة وداعمةً لها.

وأضاف، تُمثل المملكة العربية السعودية الثقل الكبير في المنطقة العربية، ورغم اختلافها السياسي مع ‫قطر‬ إلى أن المملكة‬ لن تسمح لأي أحد أن يسئ لدول ‫الخليج، بيد أنها ستقف مع الجميع ومع أي دولة خليجية أو عربية تحتاج لها.‫ مشيراً إلى أن المملكة‬ قدمت 6 مليار دولار مساعدات مالية مباشرة لعدد من الدول العربية دعماً منها لوحدة الصف ولم شمل المنطقة العربية.

و‫بين المناع، ‬‫أن المملكة‬ تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقال أن المرحلة التي تعيشها ‫المملكة‬ اليوم هي مرحلة فاصلة تفرض نفسها كعهد جديد لهُ معطيات جديدة أهمها: اتخاذ الوسطية، والاعتدال كاستراتيجية جديدة في المجتمع السياسي. مؤكداً أن ملوك ‫السعودية‬ شكلوا دعائم راسخة تاريخية وانسانية للأمة العربية‬، ‏مشيراً إلى أن المملكة لها موقف تاريخي لا ينسى إبان ‫غزو الكويت‬.