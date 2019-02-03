مجلس إدارة غرفة حفر الباطن يعقد اجتماعه الثاني ويبحث تطوير قطاع الأعمال

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن اجتماعه الدوري الثاني بمقر الغرفة صباح اليوم الأحد 3/2/2019 م ، برئاسة رئيس الغرفة الأستاذ رفيدان بن دمخ المطيري، وبحضور نائبيْه وأعضاء المجلس.

وأوضح رفيدان بن دمخ المطيري أن هذا الاجتماع ناقش عددا من النقاط المدرجة في جدول أعماله.

مبينا” أن المجلس بحث جملة من الآليات المتبعة في تطوير أعمال الغرفة على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية وخاصة ما يتعلق بالمنتسبين وخدماتهم، إضافة لتفعيل دور اللجان في العمل على خدمة قطاع الأعمال.

وشدد “المطيري” على بذل قصارى الجهد في دفع عجلة التطوير بالغرفة لما يرقى لاهتمام ودعم قيادتنا ولما يتطلع إليه مجتمع الأعمال في حفر الباطن ، والمساهمة في دفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل ، بالإضافة إلى طرق تفعيل برامج التدريب لتتواكب مع خطة التوطين.