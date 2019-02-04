أمير الشرقية يرعى حفل تكريم 71 حافظاً وحافظة لكتاب الله ويشهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال في جمعية تحفيظ الجبيل

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال سعودي في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، كما يرعى سموه حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر(تاج الوقار15) من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 71 حافظاً وحافظة وذلك يوم الثلاثاء 30 جمادى أولى 1440هـ، في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، وذلك بحضور محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل الصناعية المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعددا من المسؤولين والمشايخ وأولياء الأمور.

وقدم مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر شكره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل الذي يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده، كما قدم شكره لكل الرعاة والداعمين لجميع مشاريع وبرامج الجمعية.

وبين أن الاتفاقية الأولى عبارة عن تنفيذ وإدارة وتشغيل فندق 4 نجوم بمحافظة الجبيل بسعة 100 غرفة، مع شركة المهيدب بقيمة 26 مليون ريال، وأما الاتفاقية الثانية فهي عبارة عن انشاء مدرسة نسائية بحي عبداللطيف جميل بتبرع من الشيخ مبارك بن عبدالرحمن المسحل وأولاده بقيمة 2 مليون ريال سعودي، والاتفاقية الثالثة عبارة عن انشاء مدرسة نسائية بحي الجوهرة بتبرع من الشيخ مبارك بن راشد البوعينين بقيمة 2 مليون ريال سعودي.