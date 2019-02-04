«جي أيه سي موتور» تفتتح أكبر مركز مبيعات وخدمة في السعودية

افتتحت شركة صناعة السيارات جي أيه سي موتور مركزاً جديداً للمبيعات والصيانة في قلب منطقة تجارة السيارات في الرياض، العاصمة السعودية. يقع المركز الذي يمتد على مساحة 5,588 متر مربع (60,148 قدم مربع) على طريق مكة المكرمة الفرعي، الرياض 12813، وهو أكبر مراكز “جي أيه سي موتور” الأربعة الموجودة في المملكة والتي تديرها شركة الجميح للسيارات (AAC)، الوكيل الحصري المعتمد لسيارات جي أيه سي موتور في السعودية. تقع مراكز المبيعات والصيانة الثلاث الأخرى في مدينتي جدة والدمام.

وحضر حفل افتتاح المركز، الذي تضمن إطلاق سيارتي GS7 الرباعية و GM8، أكثر من 100 ضيف من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام من بينهم السيد لي باي، مدير مكتب سفارة جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، والسيد تشين هانجون، نائب رئيس مجموعة جي أيه سي موتور، والسيد يو جوون، رئيس شركة جي أيه سي موتور، والسيد وانغ شون شنغ، نائب رئيس شركة جي أيه سي موتور للمبيعات الدولية والشيخ وليد الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل بشركة الجميح للسيارات.

وبهذه المناسبة قال السيد يو جوون، رئيس شركة جي أيه سي موتور: “إن افتتاح مركز الخدمة والمبيعات في الرياض اليوم وإطلاق سيارتين جديدتين هو إنجاز جديد يدل على أن مراكز البيع التابعة لجي أيه سي موتور تعمل بشكل كامل في المدن الرئيسية الثلاث في السعودية. ونحن ملتزمون بمنح عملائنا في السعودية تجربة ممتعة في مجال خدمات السيارات”.

وتمتاز الشراكة بين جي أيه سي موتور وشركة الجميح للسيارات بأهمية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسطـ إذ تمتلك شركة الجميح للسيارات أكثر من خمسين عاماً من الخبرة في مجال خدمات ومبيعات السيارات وهي أكبر موزعٍ لشركة جنرال موتورز في المنطقة. وقد وقعت جي أيه سي موتور اتفاقية التعاون مع شركة الجميح للسيارات عام 2018 بهدف الاستثمار وبناء أربعة مراكز خدمة ومبيعات لجعل شركة جي أيه سي موتور العلامة التجارية الرائدة في قطاع السيارات في السعودية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وقال الشيخ وليد الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل بشركة الجميح للسيارات: “لقد وضعنا هدفاً وتحدياً كبيراً لإرضاء عملائنا في المملكة من خلال تقديم خدمات تتماشى مع اسم وفخامة سيارات جي ايه سي”. وقال أيضاً أنه واثق من أن جودة منتجات جي ايه سي موتور ستفوق توقعات المستهلكين في السوق السعودي.

أنشأت جي أيه سي موتور 21 مركز خدمات ومبيعات في ثمان دول في المنطقة من بينها السعودية والإمارات والكويت، وبعد سنوات من العمل الجاد، نجحت الشركة في بناء علامة تجارية للسيارات المتوسطة والفخمة في الأسواق.

وقال السيد يو: “إن السيارات وسيلة يستخدمها الناس للتواصل أثناء رحلة حياتهم الرائعة. وبفضل ازدهار نمونا في السعودية تمكنا من تعزيز العلاقات الإيجابية بين البلدين. وبوجود منتجاتنا وخدماتنا عالية الجودة، فإننا مثال جيد على ازدهار التبادل بين الصين والسعودية”.

تعمل جي أيه سي الآن في 16 دولة وأسست شبكة بحث وتطوير عالمية في خمس مدن حول العالم. وتتعاون الشركة مع 18 من كبار الموردين في العالم. وبفضل استراتيجيتها المتكاملة لتطوير الأعمال، تمكنت الشركة من التشجيع على المزيد من التواصل والتفاهم بين مختلف المناطق.

وتعتبر شركة جي أيه سي موتور منطقة الشرق الأوسط جزءً مهماً من استراتيجيتها الخارجية وعامل دعم رئيسي في حملة الشركة لبناء علامة تجارية عالمية رائدة في مجال السيارات. وفي المستقبل القريب، تخطط شركة جي ايه سي موتور للقيام بمزيد من التطورات في الشرق الأوسط وستعمل على تسريع خططها للعولمة.