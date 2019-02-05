نجاة 7 جامعيات في حادث انقلاب .. ووفاة السائق

توفي سائق باص من الجنسية الأسيوية وإصابة 7 طالبات جامعيات بعد ظهر هذا اليوم الأثنين في حادثة انقلاب على طريق حائل – جبة أثناء عودتهن من فرع جامعة موقق.

وباشرت فرق الهلال الأحمر السعودي التابعة لفرع بمنطقة حائل الحادث، والذي نتج عنه إصابات 7 طالبات تراوحت حالتهن ما بين المتوسطة والخفيفة، ما عدا السائق الذي كان في حالةً حرجة حيث أجريت له عملية إنعاش قلب وتم نقله إلى المستشفى ونوم في العناية المركزة تحت التنفس الاصطناعي، إلا انهُ فارق الحياة قبل قليل.

وعلمت “الشرق” إلى أنه تم نقل الطالبات إلى عدة جهات صحية: طوارئ مركز صحي جبة، ومستشفى الملك خالد بحائل، والمستشفى السعودي الألماني في حائل، وذلك بعد تقديم الخدمات الطبية والإسعافية العاجلة لهن في موقع الحادث.