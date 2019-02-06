لورين عيسى تنتصر على الإرهاب بمسحوقها الأسود 

كرمت محافظة أربيل المخرجة لورين عيسى لجهودها الحثيثة في محاربة الإرهاب ونجاحها و تميزها في هذا المهرجان

وتم تكريمها من محافظة أربيل ضمن كبار الشخصيات الموجودة بمهرجان السينما ضد الإرهاب.

كما حصدت المخرجة لورين عيسى جائزة التنويه الخاص من مهرجان السينما ضد الإرهاب والتي أقيمت في أربيل في عن فيلمها المسحوق الاسود.

وكان المهرجان قد بدأ أعماله في الأول من شباط الحالي في أربيل بمشاركة أكثر من أربعين فيلما كوردياً وعراقياً وعربياً، كما شهد المهرجان ولأول مرة مشاركة افلام لمخرجين شباب ومبتدئين بالإضافة إلى أفلام أنيميشن من مخرجين أكراد وعراقيين.

وشهد حفل الختام لهذا المهرجان توزيع العديد من الجوائز للأفلام المشاركة، حيث كانت جائزة التنويه من نصيب المخرجة لورين عيسى المقيمة في المملكة العربية السعودية عن فيلمها المسحوق الأسود والذي أنتج بكادر سعودي شاب ووجوه جديدة واعدة .

وأعربت عيسى أن هذا العمل يؤكد بأن المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب كما أعربت عن سعادتها لاستلام هذه الجائزة مبينة أنها تقدم هذا التكريم لكل من ساهم في هذا العمل وتحديداً المملكة العربية السعودية وبأنها ستستمر في مكافحة الإرهاب وخدمة الإنسانية التي لا تعرف أية هوية أخرى.

يذكر أن هذا المهرجان يقام سنوياً في أربيل تزامناً مع ذكرى حادثة الأول من شباط/فبراير 2004 حيث فجر إرهابيان نفسيهما في مقري الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بأربيل وفي أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

كما كرمت محافظة أربيل الفنانة لورين عيسى لجهودها الحثيثة في محاربة الإرهاب والوقوف بوجه كل المحاولات التي تستهدف النيل من الإنسانية.