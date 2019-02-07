رصد 36 مخالفة لقرار التوطين وإنذار 82 مُنشأة في حائل

كثف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل، حملاته التفتيشية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية 690 حملة شملت عدداً من المنشآت والانشطة المستهدفة في منطقة حائل، حيث تم رصد 36 مخالفة، وإنذار 82 منشأة ضمن أنشطة التوطين والتأنيث.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فريح العياد لـ “الشرق”؛، أن الزيارات التفتيشية كُثفت على جميع الأنشطة المُستهدفة وفق الجدول المعد لها، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل الوطني وتطبيقها، داعياً المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال والتواصل فالمواطن شريك في العمل والنجاح.