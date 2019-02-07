الأمير سعود بن نايف يرعى حفل تكريم 71 حافظا وحافظة ويشهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال في جمعية تحفيظ الجبيل

مدير الجمعية: 406 حفاظ وحافظات في مسيرة الجمعية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء الثلاثاء الماضي، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر(تاج الوقار15) من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 71 حافظاً وحافظة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية, وذلك بحضور محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل الصناعية المهندس مصطفى بن محمد المهدي, وعددا من أصحاب المعالي والمسؤولين والمشايخ وأولياء الأمور.

وأشاد سموه في كلمته بهذه المناسبة بما تحقق من أهداف في جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الجبيل في خدمة المجتمع وابناءه من بنين وبنات بخطط مدروسة قام عليها رجال نذروا أنفسهم لخدمة كتاب الله من أخوة وأخوات.

وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جهودهم المباركة في خدمة القرآن وأهله ودعم الجمعيات الخيرية…

كما قدم شكره للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية ولرعاة هذا الحفل من شركات ورجال أعمال وداعمين على ما يقدمونه من دور في المسؤولية المجتمعية.

ثم هنأ سموه حفظة كتاب الله الخريجين بهذا الفضل والصفوة من رب العالمين, داعياً الله أن يلبسهم ووالديهم تاج الوقار.

فيما ألقى نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته واهتمامه المستمر بالجمعية والذي يمثل امتداداً لما تقوم به هذه الدولة المباركة من عناية بكتاب الله منذُ عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –

وقال أننا نحتفل جميعاً بتخريج 71حافظا وحافظة في الدفعة الخامسة عشر من حفظة كتاب الله بجمعية تحفيظ الجبيل, ليصبح الاجمالي 406 حفاظاً وحافظات.

وبين فضيلته بخصوص توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال بأنها تتمثل لمدارس تعليمية نسائية ومشروع استثماري لدعم أنشطة الجمعية. وهي عبارة عن بناء مدرسة نسائية بحي عبداللطيف جميل, بتبرع من الشيخ مبارك بن عبدالرحمن المسحل وأولاده, بقيمة 2مليون ريال

و بناء مدرسة نسائية بحي الجوهرة بتبرع من الشيخ مبارك بن راشد الغنام, بقيمة 2مليون ريال ,

- داعياً الله العلي العظيم أن يبارك في أموالهم و أولادهم وأعمارهم وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم, واما الاتفاقية الثالثة فهي عبارة عن تنفيذ وإدارة وتشغيل فندق 4 نجوم بمحافظة الجبيل مع شركة المهيدب بقيمة 26 مليون ريال.

- [ ] ,,وختم كلمته بالشكر والدعاء للهيئة الملكية والرعاة والداعمين

وأكد مدير وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف بفرع المنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش

أن المملكة قوية وراسخة بمنهجها القويم المبني على كتاب الله وسنة رسوله منذ عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله ومن بعده أبناء البررة حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز-اطال الله في عمره, حيث العدل والحق المبين, كما أكد على أن هذه الدولة كانت ولا زالت وستظل شامخة بتطبيقها الشريعة الإسلامية السمحة كالمحجة البيضاء اصلها ثابت وفرعها في السماء…

ونوّه فضيلته إلى أن المؤامرات والمكايد حيكت على مملكتنا لأنها طبقت الشريعة وناصرت الحق والمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها , وهذا الأمر يغضب كل من في قلبه حقد وحسد على الإسلام عامة وعلى المملكة خاصة.

وأشاد برعاية سمو أمير المنطقة ونائبه لمثل هذه المناسبات الخيرة كمنهج قويم سار عليه ولاة أمرنا لدعم كتاب الله والجمعيات الخيرية.

وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة الشرقية مجموعة من حفظة كتاب الله على مستوى الجمعية والداعمين والرعاة، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة ، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع حفظة كتاب الله وأعضاء مجلس الإدارة للجمعية.

هذا وقد بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحد حفظة كتاب الله, ومسيرة الحفظة أمام سمو أمير المنطقة الشرقية والحضور، ثم عرض مرئي لأبرز إنجازات الجمعية لعام 1439هـ ودورها في خدمة مجتمع الجبيل وغيرها من الفقرات من عرض نماذج لأطفال براعم وطلاب حلقات الأمن ضمن برامج الجمعية في خدمة المجتمع.