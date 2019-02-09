جمعية القلب الأمريكية تمنح د.سليمان الحبيب شهادة الاعتماد لمراكز تدريب الإنعاش القلبي داخل المملكة

اعتمدت جمعية القلب الأمريكية AHA مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية كمركز تدريبي عالمي لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي CPR للكبار والصغار بعد إجتياز كافة المتطلبات والاشتراطات الخاصة بذلك. وأيضاً التأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المحددة من قبل الجمعية بالإضافة إلى تقييم الأداء والنظم المطبقة والمستوى الأكاديمي للمدربين، وأيضاً البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها إدارة الشؤون الأكاديمية داخل مستشفيات المجموعة. ويأتي هذا بعد أن قامت المديرة الإقليمية لجمعية القلب الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زهرة الهلالي بتسليم شهادة الاعتماد لرئيس الشؤون الأكاديمية بالمجموعة الدكتور عوض العُمري وإبرام اتفاقية تعاون بين الجانبين .

وبهذا الاعتماد ستتمكن المجموعة من تمثيل الجمعية ومنح الاعتراف لمراكز التدريب الأخرى داخل المملكة، لتقديم أفضل البرامج والدورات التدريبية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي . ذكر ذلك الدكتور عوض العمري عقب توقيع الاتفاقية وتسلمه لشهادة الاعتماد والذي قال أن هذه الشهادة والاتفاقية ستعزز دور المجموعة وأهميتها في تدريب الممارسين الصحيين وفقاً للنظم الحديثة الخاصة بالتدريب في ضوء ما تمتلكه مستشفيات المجموعة من إمكانات وتجهيزات عالية وكوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً ، وتوافر البيئة التدريبية والتأهيلية المتوافقة مع المعايير والمتطلباتِ الدولية. مضيفاً أن المجموعة تسعى إلى الارتقاء بالبرامج التدريبية بما يتحقق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرات وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية وانطِلاقاً من مسؤولياتِها المجتمعية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة للممارسين الصحيين.

واختتم د. العُمري حديثه قائلاً أن هذا الاعتراف يُعد داعماً قوياً لبرامج التعليم الطبي المستمر التي سوف تسهم بمشيئة الله في رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية من أجل تقديم خدمات صحية مميزة.

الجدير بالذكر أنه هذه الجمعية الدولية تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والحث على تطبيق المعايير الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية وتقديم أفضل الطرق للتعامل الأمثل والسليم مع الحالات الحرجة والطارئة.