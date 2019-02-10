نجم تعلن عن الفائز الثاني بسيارتها عن حملة «قطرة دم تفرق» 

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن اجرائها السحب لإعلان اسم المتبرع الفائز بسيارة عن حملة #قطرة_دم_تفرق وهو عبدالله بن محمد الخريف، وذلك بعد تحقيق الشركة أهدافها من الحملة بوصول إجمالي عدد المتبرعين بالدم الى أكثر 15 ألف متبرع.

وتمّ تنظيم السحب بحضور نائب الرئيس لعمليات المناطق بشركة نجم الأستاذ ابراهيم بن أحمد المحبوب.

ونوّه المحبوب بأهمية المبادرة التي تؤكد التزام “نجم” تبنيها ثقافة المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب مساهمتها في تعميم هذه الثقافة لدى كافة شرائح المجتمع. وأضاف: “حققت حملة التبرع بالدم أهدافها المحددة، وسط اقبال مميز لعدد المتبرعين ولله الحمد. وهو ما يدعم تحقيق الهدف الرئيسي من الحملة والمتمثل في خدمة السلامة المرورية، ودعم مصابي الحوادث المرورية تحديداً “.

تجدر الإشارة إلى أن حملة #قطرة_دم_تفرق، أطلقتها شركة نجم لخدمات التأمين على مرحلتين، حيث وصل عدد المتبرعين في المرحلة الأولى إلى ‏‏10 آلاف متبرع، وتُوّجت أيضاً بالإعلان عن تبرع شركة نجم بسيارة لجمعية الأطفال المعوقين.

وشهدت حملة #قطرة_دم_تفرق، مشاركة كبيرة من قبل موظفي الإدارة العامة لشركة نجم ، و إقبالاً من قبل مختلف الجهات والمواطنين الذين سارعوا إلى التبرع مؤكدين ترسيخ الأهداف الإنسانية والاجتماعية لهذه الحملة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات تنظمها شركة “نجم” للتوعية، بهدف تعزيز السلامة العامة وترسيخ أهمية التعاون الاجتماعي في هذا الجانب.