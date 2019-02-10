مركز صحي جنوب الفيصلية ينفذ حملة ميدانية لتطعيم عن الإنفلونزا الموسمية بسوق الكمأ بعرعر

في إطار الحملة الميدانية التي يقوم بها مركز صحي جنوب الفيصلية نفذ فريق مركز جنوب الفيصلية والذي يتكون من فني التمريض كل من منصور فزع الحازمي وكمال سلامه العنزي وأحمد فهد المطرفي حملة ميدانية خاصة بالإنفلونزا الموسمية في سوق الكمأ (الفقع) في عرعر واكد مدير المركز احمد فهد المطرفي أن الحملة استهدفت أكثر من 100 مواطن والذي استفاد بشكل مباشر من الحملة مضيفا أن الحملة مستمرة لمدة اسبوعين في مواقع أخرى وأهاب المطرفي جميع المواطنين الاستفادة من هذه الحملة عبر مقر المستوصف في حي الفيصلية فيما أشاد عدد من المواطنين بجهود المركز والذي قدم لهم الخدمة في موقع عملهم على حد تعبيرهم.