محافظ حفرالباطن يستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن صباح اليوم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل ، وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال فرع وزار ة العمل والتنمية الاجتماعية، وما يقدم من برامج وخدمات لفرع الوزارة بالمحافظة.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن على دور فرع الوزارة في تمكين أبناء وبنات المحافظة لإتاحة وخلق الفرص الوظيفية، وتطبيق برامج التوطين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن، على توجيهاته التي ستكون عونًا له – بعد الله – في النهوض بخدمات فرع الوزارة بمحافظة حفر الباطن.

ومن جانب أخر زار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل مركز التأهيل الشامل بالمحافظة وكان في استقباله مدير مركز التأهيل الشامل الاستاذ عوض الدهمشي والتقى المقبل بمنسوبي المركز ، كما زار الضمان الاجتماعي بحفر الباطن وكان في استقباله مدير الضمان الاستاذ حسين الشمري.

وكرم المقبل مدير معهد ريادة الاعمال بحفر الباطن الدكتور عقوب العديم، ومدير بنك التنمية الاجتماعية الاستاذ منصور مصلي، على دورهم الفعال في دعم مستفيدي الضمان بالمحافظة.