فيديو | الصور التذكارية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل تدشين رؤية العلا
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الأمير سعود بن نايف يرعى حفل تكريم 71 حافظا وحافظة ويشهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة…
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تسجيل ابتكار جديد في استخدام الجبس الكبريتي بكلية الجبيل الصناعية
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الدكتور الربيعة : البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي…
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إنقاذ طفل تعرض لإصابة قوية بالرأس بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن
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محافظ حفرالباطن يستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة…
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مركز صحي جنوب الفيصلية ينفذ حملة ميدانية لتطعيم عن الإنفلونزا الموسمية بسوق…
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فيديو | الصور التذكارية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل تدشين رؤية…
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فيديو | لحظة توقيع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية العلا وتدشين عدد من…
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فيديو | لحظة العرض المرئي لرؤية محافظة العلا بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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أكثر من 100 ألف فحص اشعاعي بمستشفى الملك خالد خلال العام 2018م في حفر الباطن
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