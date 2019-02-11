قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» تعقد اجتماعها العسكري في مأرب

اجتمع صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود بقادة التحالف العسكريين للقوات العاملة في مآرب من الجمهورية اليمنية و المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واطلع سموه على آخر مستجدات والموقف العملياتي وسير العمليات العسكرية.

وحضر الاجتماع فخامة نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر ووزير الدفاع معالي الفريق الركن محمد علي المقدشي، اللذين اجتمعا لاحقاً مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق ( الثالثة والسادسة والسابعة).

وقد كان لحضور فخامة النائب ومعالي وزير الدفاع لاجتماع قيادة التحالف الأثر الكبير في تأكيد العزم من دول التحالف على مواصلة العمليات العسكرية وطرد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.