سمو ولي العهد يطلع على عرضٍ لمنتجع شرعان في العلا

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس، على العرض الخاص بمنتجع شرعان في محافظة العلا.

وتم خلال العرض استعراض ما سيضمه المنتجع من أجنحة ووحدات فاخرة، ومنتجعاً صحياً، وموقعاً يضم الوسائل التقنية للمناسبات والمؤتمرات، ومن المتوقع الانتھاء من تشييد المنتجع بحلول عام 2023.

وتناول العرض ما يتميز به المنتجع من الطبيعة الفريدة من نوعھا إذ ينحت في الجبال ليتم دمج البناء مع الطبيعة، ويستلھم أفكاره الإبداعية منھا، والذي بدوره سيضع العلا في واجھة ريادة التصميم المعماري على مستوى العالم.

وبھذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للھيئة الملكية لمحافظة العلا، المھندس عمرو المدني: إن المنتجع الذي صممه المھندس المعماري الفرنسي جون نوفيل وفريقه، سيكون وجھة مميزة في المنطقة مع الحفاظ على بيئتھا الطبيعية، وسيوفر خدمات متكاملة للزوار ليصبح نموذجاً للضيافة العربية في المملكة والعالم”.

وأضاف المدني: “سيُساھم المنتجع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة”.

وحول المشروع قال جون نوفيل: “إن موقع المنتجع متأصل في تاريخ المنطقة وتاريخ مملكة الأنباط، ومن المدھش أن نكون قادرين على تجسيد المشھد الطبيعي لمنتجع شرعان بمستويات مختلفة، واكتشاف الآفاق البعيدة، وتدرجات انعكاس الضوء”.

وبيّن أن طبيعة الموقع وجغرافيته الاستثنائية تدعو إلى الابتكار والإبداع، فالفن يساعدنا في تحقيق ھذا الھدف كما تساعدنا الھندسة المعمارية، مؤكدا أن ما سيبنى ھو عمل فني بكل ما تحويه الكلمة من معنى.

ومن جھتھا، قالت ليزا كولينك، رئيسة قطاع التطوير في الھيئة الملكية لمحافظة العلا: “يعد منتجع شرعان خطوة أولية في تطوير العلا كوجھة سياحية عالمية رائدة، حيث تم تصميم المنتجع بطريقة مبتكرة يراعى من خلالھا اندماج البناء بالطبيعة بشكل متأصل في إرث العلا الغني مما سيوفر نقطة التقاء عالمية للقادة والمستكشفين حول العالم”.

الجدير بالذكر أنه جاري العمل على وضع الخطط لتنفيذ مشروع المنتجع، وسيتم فتح باب الاستثمار في تطويره.

وتسعى الھيئة الملكية لمحافظة العلا لإقامة هذا المنتجع الفريد من نوعه في جبال العلا الشامخة مستوحى من مملكة الأنباط وذلك ضمن إطار “رؤية العلا” التي تسعى من خلالھا إلى تطوير العلا كمقصداً منشوداً للزوار من كافة أنحاء العالم حيث يعد ھذا المنتجع الانطلاقة الأولى لمجموعة من المنتجعات والفنادق المميزة في المنطقة.

وتحتضن محافظة العلا مناظر خلابة للصحراء وتشكيلات صخرية متميزة ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة في المنطقة مثل المواقع الخاصة بالحضارتين اللحيانية والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

وتُعد العلا من عجائب العالم العربي القديم وتقع ضمن حدودھا الحجر أول موقع في المملكة العربية السعودية يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والذي يعد العاصمة الجنوبية لمملكة الأنباط.

وتعمل الھيئة الملكية لمحافظة العلا على مشاريع مستقبلية لتطوير مراكز للزوار في المواقع الرئيسية الثلاثة: الحجر، وجبل عكمة، ودادان وتھيأتھا لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم.