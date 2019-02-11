«آل الشيخ» يباشر عمله وكيلاً لإمارة منطقة حائل

صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتكليف عادل بن صالح آل الشيخ وكيلاً لإمارة منطقة حائل.

وباشر آل الشيخ مهام عمله هذا الأحد الماضي في إمارة منطقة حائل، والتقى بموظفي الإمارة وحثهم على مضاعفة الجهود لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه ( حفظهما الله ) لخدمة المراجعين على أكمل وجه بإذن الله.

وعبر آل الشيخ، عن اعتزازه وتقديره بثقة ولاة الأمر، مُقدماً شكره للجميع على طيب مشاعرهم، سألن الله أن يعينه على تحمل ماكُلف به، وان يكون وجميع زملائي من منسوبي الإمارة ومدراء القطاعات ورجال الأعمال بخدمة المنطقة وساكنيها وتقديم كافة الخدمات لها في ظل توجيه سمو امير منطقة حائل وسمو نائبه.