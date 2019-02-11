فيديو | لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ميناء الملك عبدالله في رابغ
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سمو ولي العهد يرعى حفل تدشين «رؤية العلا» للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطويرها…
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اكتشاف معالم حضارية وفلكية في حائل تعود للعصور التاريخية القديمة
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فيديو | لحظة العرض المرئي لرؤية محافظة العلا بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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فيديو | الصور التذكارية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل تدشين رؤية…
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سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
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إنقاذ طفل تعرض لإصابة قوية بالرأس بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن
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محافظ حفرالباطن يستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة…
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فيديو | لحظة توقيع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية العلا وتدشين عدد من…
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مركز صحي جنوب الفيصلية ينفذ حملة ميدانية لتطعيم عن الإنفلونزا الموسمية بسوق…
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سمو ولي العهد يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة…
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