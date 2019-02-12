اكتشاف معالم حضارية وفلكية في حائل تعود للعصور التاريخية القديمة

استعرض عدد من المختصين والمهتمين في الفلك القديم، مساء هذا اليوم الأثنين في مقر النادي الأدبي في حائل، بحضور البروفيسور سليمان الذييب استاذ الكتابات واللغات القديمة في جامعة الملك سعود، والفلكي الأستاذ عبدالعزيز المرمش عضو الاتحاد العربي للعلوم والفضاء والفلك، وجموع غفيرة من أهالي منطقة حائل، الفلم الوثائقي الذي يكشف عن اثار حضارة فلكية في جبال أجاء في حائل، وهي أثار متنوعة من عدة مصادر لم يكشف عنها من قبل، بالإضافة إلى عدد من المجسمات الصخرية التي لها علاقة وثيقة بالفلك.

وأوضح صاحب الاكتشاف الباحث في الآثار والفلك القديم مشاري القشعم لـ “الشرق”؛ أن هذه الحضارة تُعد أول حضارة فلكية في السعودية تعود لأكثر من 3 آلاف سنة، وأخر الحضارات المكتشفة في علم الفلك وكانت المرة الأخيرة التي أعلن علماء الفلك فيها عن اكتشاف المقابر المحدقة في النجوم في دولة البرتغال في عام 2006، وأضاف القشعم قائلاً: أمضيت 10 سنوات في البحث والاكتشاف والرصد والمتابعة في وادي مشار في حائل، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف العلمي الجديد سيساهم في انضمام مدينة حائل السعودية للحضارات الإنسانية ذات البعد والاتصال الإنساني لأكثر من 10 آلاف سنة مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة المايا والحضارة الإغريقية والحضارة الحائلية السعودية وهي أخر الحضارات الفلكية المكتشفة في العالم.

يذكر أن عدداً من علماء الفلك صادقوا على دخول السعودية ضمن الحضارات القديمة في الفلك، بعد اكتشاف هذا المرصد الفلكي الذي يوثق حضارة “بلاد ما بين الجبلين في مدينة حائل” الواقعة شمال هضبة نجد وتحديداً في وادي مشار الواقع وسط سلسلة جبال أجا، وقال البروفيسور السعودي سليمان الذييب أستاذ الكتابات القديمة في جامعة الملك سعود؛ أن الاكتشاف الجديد يضيف بعداً حضارياً، وتاريخياً، واقتصادياً للمملكة وحائل عندما ينال حقه من الاهتمام من الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن هذا المرصد هو أول مرصد فلكي في الجزيرة العربية.

وكشف أستاذ الآثار والحضارات القديمة في بلاد الرافدين والخليج العربي الدكتور قصي التركي الباحث في اللغات السامية والكتابات المسمارية أن الاكتشاف يعد الأول في المملكة والجزيرة العربية، مشيراً إلى أن حائل مدينة مهمة ذات بعد حضاري قديم تجمع حضارات متعددة ستسهم في انضمام المملكة نحو الحضارات الإنسانية العريقة. فيما أرجع الباحث الفلكي السعودي عبدالعزيز المرمش تاريخ الحضارة المكتشفة إلى نحو 3 آلاف سنة وقال: يعد البحث العلمي الجديد من أندر البحوث العلمية في مجال الفلك القديم.