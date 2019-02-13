اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الفلسطيني.
سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
-
-
سمو ولي العهد يرعى حفل تدشين «رؤية العلا» للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطويرها…
-
اكتشاف معالم حضارية وفلكية في حائل تعود للعصور التاريخية القديمة
-
فيديو | لحظة العرض المرئي لرؤية محافظة العلا بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
-
فيديو | الصور التذكارية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل تدشين رؤية…
-
-
سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
-
إنقاذ طفل تعرض لإصابة قوية بالرأس بمستشفى الملك خالد في حفر الباطن
-
محافظ حفرالباطن يستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة…
-
-
فيديو | لحظة توقيع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية العلا وتدشين عدد من…
-
-
-
مركز صحي جنوب الفيصلية ينفذ حملة ميدانية لتطعيم عن الإنفلونزا الموسمية بسوق…
-
سمو ولي العهد يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة…
Profile