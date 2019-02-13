فيديو | لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر حفل تدشين المشاريع التنموية بمنطقة الرياض
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