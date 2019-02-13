فيديو | كلمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض في حفل تدشين المشاريع التنموية في منطقة الرياض

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