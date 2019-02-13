فيديو | عرض مرئي بعنوان «سلمان ذاكرة الرياض» في حفل تدشين المشاريع التنموية في منطقة الرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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