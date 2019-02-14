«مدني حائل» يُنفذ فرضية انهيار سد في قرية عقده

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل هذا أمس الأربعاء الخطة العامة لفرضية انهيار سد بقرية عقده، وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض أن هذه الفرضية نُفذت بإشراف وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة.

وأكد اللواء العضاض، أن هذه الخطة هي ضمن الخطط الهامة التي تحرص على تنفيذها المديرية العامة للدفاع المدني بتوجيه من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وتهدف إلى الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالات الطارئة لكل منطقة خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة وامتلاء السدود ومايصاحبها من أضرار قد تهدد الأرواح أو تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف، أن كافة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة و التي تشترك مع الدفاع المدني بالمهام والواجبات وفقاً لما حدد باللائحة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني قد شاركت في تنفيذ هذه الخطة، مشيراً إلى أن أهداف مثل هذه الخطط هو تنسيق الجهود بين الجهات لمواجهة الحالات الطارئة وقياس مستويات الآداء عند الاستجابة من قبل الجهات المشاركة، إضافة لنشر ثقافة الوعي عند مواجهة الحالات الطارئة والتعرف على أبرز المعوقات وإيجاد الحلول لتلافيها.