المعهد الصناعي الثانوي الثالث شريك قبس الجديد

بحضور فضيلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة الدكتور أحمد بن حمد البو علي وسعادة مدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء المهندس عبدالرحمن بن موسى الذكر الله ، شهدت مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة الاثنين 6/6/1440 هـ ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة والمعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء.

هذا و تعتبر هذه المذكرة من الشراكات ذات الأهمية بالنسبة لمؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة إذ قال فضيلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد بن حمد البو علي :

( أن هذه الشراكة هي نتاج عمل طيب وتاريخ مميز يُحسب للمعهد الصناعي الثالث بالأحساء فعلى الرغم من أنه يعتبر حديث الإنشاء أسوة بمقارنيه من المعاهد الأخرى إلا أنه تميز على مستوى المملكة لذا حرصنا في المؤسسة أن نستفيد من قدرات المعهد المتميزة والمتمثلة بمدربين ومتدربين مميزين يعملون بجد لإثبات جدارتهم إذ لمسنا عملهم التطوعي المميز في المحافظة ، أشكر لهم في الحقيقة ما يقدمونه وما سيقدمونه معنا بإذن الله تعالى فنحن في المؤسسة في أمس الحاجة لمثل هذه القطاعات الناشطة في المجال التطوعي والخدمي ليكونوا شركائنا في خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، كما أوجه شكري الجزيل لأخي المهندس عبدالرحمن الذكر الله لحضوره الكريم وتشريفه مقر المؤسسة وإني أراها من الشراكات الناجحة والمميزة بإذن الله تعالى )

وفي ذات النطاق أبدى المهندس عبدالرحمن الذكر الله مدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء إذ قال : ( أنّ توقيع المذكرة مع مؤسسة بحجم مؤسسة قبس التي أثرث المجتمع برسالتها ورؤيتها السامية وأهدافها الرائدة في خدمة القرآن الكريم والسنة البنيوية المطهرة لهو إضافة حقيقية لنا في المعهد ومحل اعتزازنا وفخرنا، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى العمل سوياً من أجل الأهداف المشتركة التي تصب في الصالح العام.

وأضاف باسمي ونيابة عن منسوبي المعهد الصناعي الثالث أتقدم بخالص الشكر والامتنان لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد البو علي لتوقيعه المذكرة متمنياً أن تثري هذه الشراكة العمل التطوعي في محافظة الأحساء وتسهم في فتح الآفاق أمام شراكات أخرى.

هذا وترتكز هذه الشراكة على خدمة أبناء المجتمع الاحسائي في جميع المجالات، وتقديم ما يخص الصيانة للمؤسسة والمدارس بدون مقابل أو بمقابل رمزي، وعمل الدروع التذكارية وصيانيه خشابيه وعمل أبواب، كما يتكفل المعهد بتزويد قبس بكوادر لخدمة المؤسسة في مشاركاتها، يتكفل المعهد في عمل دورات مهنية في مجال السلامة، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارات من قبل المعهد في المدارس لنشر الثقافة المهنية، كما سيكون هناك تعاون على عمل صور واقع افتراضي ثلاثة الأبعاد للمؤسسة من قبل المعهد وتكفلهم في عمله من خلال تصوير المقر.